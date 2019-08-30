Рудый обсудил с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций пилотный проект для Беларуси

Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый 29 августа провел встречу с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицзюнем.

«В ходе встречи стороны обсудили подготовку пилотного проекта, а также ряд перспективных инфраструктурных и социальных проектов для привлечения финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций», — говорится в сообщении посольства. Отмечается также, что встреча прошла в преддверии визита в Беларусь делегации АБИИ.

Данный банк был основан в октябре 2014 года. Ключевая цель — преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но и за ее пределами. Уставной капитал составляет 100 млрд долларов США. На текущий момент банк насчитывает 70 полноправных членов и 27 государств находятся в статусе оформления членства.

Беларусь 17 января 2019 года стала 70-м членом АБИИ, процедура вступления стоила для страны около 12 млн долларов.

В ходе визита в Минск 13-15 мая делегации АБИИ эксперты банка провели встречи с министром финансов, министром транспорта и коммуникаций, заместителем министра экономики, представителями ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

«В ходе встреч представители АБИИ проинформировали о готовности приступить к программированию инвестиционных проектов для Беларуси с учетом мандата банка на финансирование развития инфраструктуры в области транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и урбанизации. Акцентировали внимание, что Беларусь является первым государством Европейского региона, с которым банк начинает свое сотрудничество по направлению инфраструктурного финансирования», — говорится в сообщении Минфина.

В качестве приоритетного направления финансирования для АБИИ в краткосрочном периоде белорусская сторона предложила сфокусироваться на проектах в транспортном секторе. Банком поддержано предложение белорусской стороны.

Следующим этапом взаимодействия станет визит технических экспертов АБИИ для обсуждения проектов в транспортном секторе.