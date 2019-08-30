Родители студентов БГУ смогут в режиме онлайн следить за успеваемостью детей

В Белорусском государственном университете (БГУ) внедрят электронные зачетные книжки, сообщила пресс-служба вуза.

Около пяти тысяч первокурсников и магистрантов БГУ всех форм обучения станут пользователями электронных зачеток, говорится в сообщении. Этот пилотный проект, отметили в вузе, позволит создать многофункциональный веб-сервис для студентов и оптимизировать аттестационный процесс.

Как поясняет пресс-служба БГУ, IT-инновация включает все функции своего бумажного прототипа и значительно упрощает подготовку отчетной документации и анализ успеваемости. Кроме того, студенты и их родители в любое время могут получить доступ через личный кабинет студента к просмотру экзаменационных оценок за весь период обучения. Также электронная зачетка освобождает студентов от необходимости замены бумажного документа при его повреждении или утере.

«На начальном этапе внедрения электронных зачеток использование бумажных ведомостей сохранится. В дальнейшем предполагается полная автоматизация процесса аттестации. Средством идентификации учащегося на экзамене станет студенческий билет, — говорится в сообщении пресс-службы БГУ. — Внедрение электронной зачетки позволит значительно сэкономить финансовые средства за счет отказа от бумажной версии и использования имеющихся в БГУ современных цифровых технологий».

Разработчиком новации выступил Центр информационных технологий БГУ. Работа над проектом, сообщали в вузе, велась в рамках реализации комплекса мероприятий Стратегии цифровой трансформации БГУ, принятой в 2018 году.

Напомним, в прошлом году студенты вуза стали обладателями многофункционального электронного студенческого билета, совмещенного с банковской платежной картой. А в 2003 году БГУ стал первым вузом Беларуси, который ввел в пользование электронные студенческие билеты. В 2010 году они были внедрены во все учреждения высшего образования страны.