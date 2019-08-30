Информация об обмене пленными между Россией и Украиной не подтверждается

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Появившаяся утром в ряде украинских средств массовой информации новость о состоявшемся обмене военнопленными между Россией и Украиной не подтвердилась.

Утром СМИ нашей южной соседки сообщили, что украинские моряки, которые были арестованы после конфликта в Керченском проливе, вернулись на родину.

Также сообщалось, что были освобождены знаковые для Украины персоны, получившие немалые сроки заключения в России (в частности Олег Сенцов).

Однако на данный момент эта информация на официальном уровне не подтвердилась. Более того, в Службе безопасности Украины отмечают, что даты обмена на данный момент нет.
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Тэги: Россия-Украина обмен пленными

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