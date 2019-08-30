Академик призвал перестать называть Беларусь легкими Европы

Беларусь не может поглотить даже то, что сама выбрасывает — около 70 млн тонн парниковых газов ежегодно.

Болото Ельня, Витебская область

Главный научный сотрудник Центра климатических исследований ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» академик Владимир Логинов выступил в Минске на пресс-конференции, посвященной проблеме климата.

«Надо избавиться от этого штампа. Беларусь не может поглотить даже то, что сама выбрасывает, — сказал ученый. — Если в год выбросы парниковых газов Беларуси составляют 70 млн тонн, а леса поглощают 25-30 млн тонн углекислого газа, то какие уж тут легкие Европы».

Вместе с тем он отметил, что Беларусь действительно сделала много для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Главный фактор в этом — переход с угольного, нефтяного на газовое топливо.

«Если в 1970-х годах газовое топливо занимало 30% энергетики, то сейчас где-то и более 90%. А в целом порядка 65-70%, — сказал Логинов. — За прошедшее время мы снизили объем выбросов со 130-140 млн тонн в год до 70-80 млн тонн».

Ученый также не согласился с большой ролью белорусских болот в снижении выбросов парниковых газов. «Леса остаются главным и одним из самых важных стоков углекислого газа», — заявил он.