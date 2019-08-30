Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился на 2%

Внешнеторговый товарооборот Беларуси за семь месяцев года, по данным Белстата, составил 40 млрд 588 млн долларов.

Экспорт товаров составил 18 млрд 736,5 млн (-3,5%), импорт — 21 млрд 851,5 млн (-0,8%) долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-июле 2019 года составило 3 млрд 115 млн долларов США. По итогам января-июля 2018 года сальдо также было отрицательным — 2 млрд 613,2 млн долларов, или на 501,8 млн меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС в январе-июле составил 20 млрд 359,9 млн долларов, что на 3,1% меньше, чем за январь-июль 2018 года. Экспорт товаров вырос на 1,9% до 8 млрд 128,7 млн, импорт — снизился на 6,2% до 12 млрд 231,2 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательное в 4 млрд 102,5 млн долларов (в январе-июле 2018 года — минус 5 млрд 68,1 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за семь месяцев 2019 года составил 19 млрд 699,9 млн долларов и снизился к уровню января-июля 2018 года на 3,5%. Экспорт товаров составил 7 млрд 572,8 млн (на 1,7% больше), импорт — 12 млрд 127,1 млн (на 6,5% меньше).

Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 4 млрд 554,3 млн долларов (в январе-июле 2018 года — минус 5 млрд 525,7 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-июль 2019 года составил 9 млрд 119,7 млн долларов, уменьшившись к уровню такого же периода 2018 года на 10,3%. Экспорт товаров составил 5 млрд 12,8 млн (на 18,6% меньше), импорт — 4 млрд 106,9 млн (на 2,4% больше).

Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 905,9 млн долларов (в январе-июле 2018 года — 2 млрд 145,1 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе-июле снизился на 8,9% до 8 млрд 92,3 млн долларов, импорт — вырос на 6,2% до 8 млрд 552,2 млн. В целом товарооборот снизился на 1,7% до 16 млрд 644,5 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 459,9 млн долларов против положительного в 831 млн в январе-июле 2018 года.