Обезглавивший более ста человек палач ИГ получал пособие на жилье на свой счет в Британии

В Сирии задержан уроженец Бельгии Ануар Хаддуши, более известный как «Палач из Ракки». Об этом сообщает dw.com со ссылкой на бельгийскую газету De Morgen.

Фото: news.liga.net

35-летний Хаддуши — один из самых известных боевиков «Исламского государства», его подозревают в убийстве более 100 жителей Ракки.

Хаддуши вместе с женой с 2009 года проживал в Великобритании, в 2014 году пара присоединилась к террористам ИГ. После отъезда в Сирию он продолжал получать на свой банковский счет пособие на жилье в Бирмингеме, пишет газета.

Есть предположения, что эти деньги могли пойти на финансирование терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Средства со счета Хаддуши получил один из экстремистов, приговоренный к тюремному сроку за подготовку терактов.

Сейчас Хаддуши с женой находятся в руках «Демократических сил Сирии».