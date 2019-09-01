В Белыничском районе разбилась 24-летняя пассажирка «Рено»

Смертельное ДТП произошло вечером 31 августа на 65 км автодороги Быхов — Белыничи.

По информации пресс-службы МВД, 24-летняя пассажирка погибла, 27-летний водитель находится в реанимации, пострадал и второй пассажир.

Предварительно, мужчина был пьян, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, от чего автомобиль опрокинулся.

Ранее водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз.