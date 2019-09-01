В Белыничском районе разбилась 24-летняя пассажирка «Рено»

/ Происшествия
Просмотров: 248

Смертельное ДТП произошло вечером 31 августа на 65 км автодороги Быхов — Белыничи.

По информации пресс-службы МВД, 24-летняя пассажирка погибла, 27-летний водитель находится в реанимации, пострадал и второй пассажир.

Предварительно, мужчина был пьян, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, от чего автомобиль опрокинулся.

Ранее водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП со смертельным исходом авария гибель пассажирки Город: Белыничи

Другие материалы на эту тему:

В субботнем отключении подстанции «Зеленый Луг» в Минске виновата куница

В субботнем отключении подстанции «Зеленый Луг» в Минске виновата куница

В Минске у троллейбуса на ходу лопнуло колесо, пострадала девушка

В Минске у троллейбуса на ходу лопнуло колесо, пострадала девушка

После прорыва теплотрассы в Гродно были затоплены дома и автомобили

После прорыва теплотрассы в Гродно были затоплены дома и автомобили

В Добрушском районе прорвало «Дружбу»

В Добрушском районе прорвало «Дружбу»