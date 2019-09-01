В Слониме назвали лауреатов Национальной литературной премии
Вручение Национальной литературной премии состоялось во время торжественного открытия Дня белорусской письменности 1 сентября.
В одной из номинаций — «Лучшее произведение драматургии» — жюри приняло решение не присуждать награду, передает агентство
Награды вручены по итогам 2018 года в шести номинациях:
- в номинации «Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии» победу одержал сборник стихов «Сланечнiк» Николая Малявко,
- в номинации «Лучшее произведение прозы» — книга «Гений» Олега Ждана,
- в номинации «Лучшее произведение публицистики» — «VALE!» Виктора Хурсика,
- в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» — «Литературоведческая теория поэтической эмоции» Светланы Колядко,
- в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества» отметили Владимира Яговдика и его «Кветкi дзiвасiлу»,
- в номинации «Лучший дебют» — Станиславу Умец и ее книгу «Сэрца Сакры».