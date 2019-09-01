В Слониме назвали лауреатов Национальной литературной премии

Вручение Национальной литературной премии состоялось во время торжественного открытия Дня белорусской письменности 1 сентября.

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В одной из номинаций — «Лучшее произведение драматургии» — жюри приняло решение не присуждать награду, передает агентство «Минск-Новости» .

Награды вручены по итогам 2018 года в шести номинациях:

в номинации «Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии» победу одержал сборник стихов «Сланечнiк» Николая Малявко,

в номинации «Лучшее произведение прозы» — книга «Гений» Олега Ждана,

в номинации «Лучшее произведение публицистики» — «VALE!» Виктора Хурсика,

в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» — «Литературоведческая теория поэтической эмоции» Светланы Колядко,

в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества» отметили Владимира Яговдика и его «Кветкi дзiвасiлу»,