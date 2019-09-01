В Слониме назвали лауреатов Национальной литературной премии

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Вручение Национальной литературной премии состоялось во время торжественного открытия Дня белорусской письменности 1 сентября.

Фото: minsknews.by

В одной из номинаций — «Лучшее произведение драматургии» — жюри приняло решение не присуждать награду, передает агентство «Минск-Новости».

Награды вручены по итогам 2018 года в шести номинациях:

  • в номинации «Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии» победу одержал сборник стихов «Сланечнiк» Николая Малявко,
  • в номинации «Лучшее произведение прозы» — книга «Гений» Олега Ждана,
  • в номинации «Лучшее произведение публицистики» — «VALE!» Виктора Хурсика,
  • в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» — «Литературоведческая теория поэтической эмоции» Светланы Колядко,
  • в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества» отметили Владимира Яговдика и его «Кветкi дзiвасiлу»,
  • в номинации «Лучший дебют» — Станиславу Умец и ее книгу «Сэрца Сакры».
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Тэги: Национальная литературная премия белорусские писатели проза белорусская поэзия Персона: Олег Ждан Виктор Хурсик Город: Слоним

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