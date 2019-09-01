«Песнярам» — 50 лет. В сквере имени Мулявина собрались участники ансамбля разных лет

Знаменитому ансамблю «Песняры» 1 сентября исполняется 50 лет.

Фото: minsknews.by

В сквере имени Владимира Мулявина собрались родные и близкие музыканта, участники ансамбля разных лет, поклонники творчества ВИА «Песняры», сообщает агентство «Минск-Новости» .

Официально 1 сентября считается днем рождения коллектива. В этот день в 1969 году группа «Лявоны» получили право зваться вокально-инструментальным ансамблем. Через год коллектив под привычным уже нам названием «Песняры» покорил сердца миллионов по всему бывшему Советскому Союзу.

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