«Песнярам» — 50 лет. В сквере имени Мулявина собрались участники ансамбля разных лет
Знаменитому ансамблю «Песняры» 1 сентября исполняется 50 лет.
В сквере имени Владимира Мулявина собрались родные и близкие музыканта, участники ансамбля разных лет, поклонники творчества ВИА «Песняры», сообщает агентство
Официально 1 сентября считается днем рождения коллектива. В этот день в 1969 году группа «Лявоны» получили право зваться вокально-инструментальным ансамблем. Через год коллектив под привычным уже нам названием «Песняры» покорил сердца миллионов по всему бывшему Советскому Союзу.
Читайте дальше:
«Мулявин был революционером». Новая книга о легендарных «Песнярах»