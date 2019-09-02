Мы чуть-чуть разгрузили школьников, — Карпенко

«Мы чуть-чуть разгрузили школьников», — заявил министр образования Игорь Карпенко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ (вышла в эфир 1 сентября).

«Мы убрали с 6-го по 8-й класс предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности. — БелаПАН.), т.е. высвободили практически один час», — пояснил чиновник. По его словам, этот час можно использовать либо на факультативы, либо дать школьникам больше свободного времени. «Мы не просто ликвидировали этот предмет, мы эти темы перенесли в другие предметы. И, наверное, это логично, что, допустим, курс химической безопасности может быть рассмотрен в курсе химии», — сказал Карпенко.

Он отметил, что в новом учебном году появятся спортивно-педагогические классы. «Мы говорим о том, что сегодня нужны ребята, которые будут мотивированы на тренерские, физкультурные специальности в будущем. Они смогут поступать по аналогии с педагогическими классами по собеседованию на специальности физкультурно-педагогической направленности», — отметил министр.

Кроме того, в этом учебном году «де-юре узаконили военно-патриотические классы», сообщил он. По новой учебной программе будут работать 9-е классы. «И через два года мы завершим полностью переход на новые учебные программы в общем среднем образовании», — напомнил министр.

Комментируя перегруженность школьников, о которой говорил Александр Лукашенко на встрече с ним 26 августа, Карпенко заявил, что домашние задания — это «в основном тема методической грамотности, методической подготовки самого учителя».

«Конечно же, требование одно, что основной материал должен усваиваться в процессе урока. Задачи поставлены всем управлениям образования на местах и конкретно директорам учреждений общего среднего образования. Значит, не просто выстроить расписание, не просто посмотреть, как организовать учебный процесс, но и в процессе преподавания посмотреть, какие домашние задания задаются детям», — подчеркнул глава ведомства.

По поводу излишней «бумажной работы», на которую жалуются учителя, Карпенко заявил, что «еще в прошлом году приняли ряд мер». «В частности, был подписан приказ министра, где четко были определены те документы, которые должен вести тот или иной учитель либо классный руководитель, либо директор школы, либо заместитель директора школы по направлению деятельности». «Поэтому для нас, конечно, важна живая работа, неформальная, живая работа», — заявил чиновник.

Он повторил сказанное 26 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», что по итогам января-июля 2019 года средняя зарплата учителя составила чуть больше 900 рублей (901) и в правительстве выработан комплекс мер по выходу к 2025 году на среднюю заработную плату педработников в размере 100% средней зарплате по стране. К этому Карпенко добавил, что профессорско-преподавательский состав должен будет получать 150% средней зарплаты.