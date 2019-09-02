Посол РФ о визите в Минск Болтона: важнее обращать внимание на ход нашей интеграции

Сегодня важнее обращать внимание на ход интеграционных процессов между Беларусью и Россией, чем обсуждать недавний визит в Минск советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Такое мнение высказал в беседе с журналистами 2 сентября в Минске посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Сегодня, мне кажется, значительно важнее для нас обратить внимание на ход обсуждения вопросов интеграционной повестки, сверку позиций, учет той практики, которая сегодня сложилась, и определение тех выводов, которые сделают экономическое и социальное взаимодействие более успешным завтра, чем делать какие бы то ни было прогнозы или давать оценки, с чем приехал Болтон, что он сказал, какие последствия это будет иметь», — отметил дипломат.

«Давайте работать в той повестке, которая принципиально ближе всем нам, значимее для России и Беларуси. Которая, будучи реализованной в ближайшем будущем, для миллионов граждан даст новое качество социальной жизни, обеспечит открытость, большее взаимодействие, повысит возможность выстраивать сотрудничество в высокотехнологичных сферах экономики, больше откроет рынки наших стран для товаров, продукции, друг для друга. И которая обеспечит то, что мы нашу историю, внимание друг к другу, поездки друг к другу, межрегиональное взаимодействие на принципиально другом уровне будем видеть расширяющимся фактом нашей жизни», — заявил посол РФ.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 августа провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса. По итогам переговоров Болтон заявил, что на встрече не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы.

Накануне визита Болтона в Минск пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль расценивает визит Болтона в Беларусь как внутреннее дело Минска. Он заметил, что говорить о тесном сотрудничестве Минска и Вашингтона пока не приходится, «это — визит на рабочем уровне».

Комментируя информацию о том, что Беларусь рассматривает возможность закупать американскую нефть, Песков заявил, что это — «вопрос экономической целесообразности». В то же время представитель Кремля напомнил, что партнерство России и Беларуси продолжается, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

18 июля на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину решить все проблемы интеграции к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 9 августа по итогам встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса заявил, что России и Беларуси удалось снять практически все разногласия по вопросам интеграции.

По словам Орешкина, в течение месяца премьер-министры могут финализировать достигнутые договоренности. Какие именно, чиновник не уточнил. Предстоит большая работа по гармонизации законодательства, например, создание единого налогового кодекса.