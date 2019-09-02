В Петербурге исчез политзаключенный, который пожаловался на пытки в ФСБ

​Обвиняемый в оправдании терроризма из-за стихотворения про взрыв в архангельском УФСБ петербуржец Павел Зломнов исчез из-под домашнего ареста перед началом рассмотрения его дела в суде.

Об этом «Медиазоне» рассказал его отец адвокат Андрей Зломнов.

«Московский окружной военный суд приехал в Санкт-Петербург специально рассматривать дело моего сына. В составе трех судей. 26 числа Павел Андреевич не явился на суд, на следующий день он снова не явился на суд», — рассказал Андрей Зломнов.