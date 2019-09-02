В Петербурге исчез политзаключенный, который пожаловался на пытки в ФСБ
Обвиняемый в оправдании терроризма из-за стихотворения про взрыв в архангельском УФСБ петербуржец Павел Зломнов исчез из-под домашнего ареста перед началом рассмотрения его дела в суде.
Об этом
«Московский окружной военный суд приехал в Санкт-Петербург специально рассматривать дело моего сына. В составе трех судей. 26 числа Павел Андреевич не явился на суд, на следующий день он снова не явился на суд», — рассказал Андрей Зломнов.
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Павла Зломнова задержали в январе 2018 года по делу о незаконном хранении оружия. Родственники рассказали, что сотрудники ФСБ при задержании Павла «прыгали по нему, отбили почки, голову, руку». В начале февраля 2019 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.
Однако вскоре Зломнова арестовали по новому уголовному делу о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, Зломнов, находясь в СИЗО-6, написал стихотворение, в котором назвал подростка, устроившего взрыв в архангельском УФСБ, «настоящим героем народным».
В конце февраля 2019 года против Павла Зломнова возбудили еще одно уголовное дело против по статье об оскорблении представителя власти. Через два месяца суд перевел его из СИЗО под домашний арест.