В Петербурге исчез политзаключенный, который пожаловался на пытки в ФСБ

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​Обвиняемый в оправдании терроризма из-за стихотворения про взрыв в архангельском УФСБ петербуржец Павел Зломнов исчез из-под домашнего ареста перед началом рассмотрения его дела в суде.

Об этом «Медиазоне» рассказал его отец адвокат Андрей Зломнов.

«Московский окружной военный суд приехал в Санкт-Петербург специально рассматривать дело моего сына. В составе трех судей. 26 числа Павел Андреевич не явился на суд, на следующий день он снова не явился на суд», — рассказал Андрей Зломнов.

Павла Зломнова задержали в январе 2018 года по делу о незаконном хранении оружия. Родственники рассказали, что сотрудники ФСБ при задержании Павла «прыгали по нему, отбили почки, голову, руку». В начале февраля 2019 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Однако вскоре Зломнова арестовали по новому уголовному делу о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, Зломнов, находясь в СИЗО-6, написал стихотворение, в котором назвал подростка, устроившего взрыв в архангельском УФСБ, «настоящим героем народным».

В конце февраля 2019 года против Павла Зломнова возбудили еще одно уголовное дело против по статье об оскорблении представителя власти. Через два месяца суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

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Тэги: пытки ФСБ российская оппозиция Персона: Павел Зломнов Город: Санкт-Петербург

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