В Гомеле мужчина выпил, сел за руль и повез своих детей на первый звонок

Водитель в состоянии алкогольного опьянения был выявлен рано утром 2 сентября возле средней школы № 28 в Гомеле. Мужчина привез на уроки своих детей.

Остановить «Мерседес» сотрудники ГАИ решили, когда заметили, что ни водитель, ни пассажиры — двое школьников — не пристегнуты ремнями безопасности.

Общение с водителем дало основания предположить, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Процедуры освидетельствования это подтвердила.