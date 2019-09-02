В Гомеле мужчина выпил, сел за руль и повез своих детей на первый звонок

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Водитель в состоянии алкогольного опьянения был выявлен рано утром 2 сентября возле средней школы № 28 в Гомеле. Мужчина привез на уроки своих детей.

Остановить «Мерседес» сотрудники ГАИ решили, когда заметили, что ни водитель, ни пассажиры — двое школьников — не пристегнуты ремнями безопасности.

Общение с водителем дало основания предположить, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Процедуры освидетельствования это подтвердила.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 18.16 КоАП, а его «Мерседес» помещен на стоянку, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: День знаний пьяный водитель Город: Гомель

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