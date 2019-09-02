Бывшего председателя Шумилинского райисполкома судят за коррупцию

Процесс над Александром Снаровым проходит в Витебском областном суде, ему предъявлены обвинения по пяти коррупционным статьям.

Бывшего чиновника обвиняют в уклонении от погашения кредита, злоупотреблении властью, превышении власти лицом занимающим ответственное положение, служебном подлоге с целью искажения государственной статистической отчетности и получении взятки повторно или в крупном размере, передает news.vitebsk.cc .

Cогласно материалам обвинения часть инкриминируемых ему преступлений Снаров совершил будучи председателем райисполкома (злоупотребление властью и превышение полномочий), а часть — уже будучи руководителем сельхозпредприятия (уклонение от погашения кредита, подлог и взятка).