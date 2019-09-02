Бывшего председателя Шумилинского райисполкома судят за коррупцию

/ Общество
Просмотров: 141

Процесс над Александром Снаровым проходит в Витебском областном суде, ему предъявлены обвинения по пяти коррупционным статьям.


Глава Минздрава нашел способ, как победить коррупцию

Бывшего чиновника обвиняют в уклонении от погашения кредита, злоупотреблении властью, превышении власти лицом занимающим ответственное положение, служебном подлоге с целью искажения государственной статистической отчетности и получении взятки повторно или в крупном размере, передает news.vitebsk.cc.

Cогласно материалам обвинения часть инкриминируемых ему преступлений Снаров совершил будучи председателем райисполкома (злоупотребление властью и превышение полномочий), а часть — уже будучи руководителем сельхозпредприятия (уклонение от погашения кредита, подлог и взятка).
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коррупция суд белорусские чиновники бывший чиновник Персона: Александр Снаров Город: Шумилино

Другие материалы на эту тему:

Власти нашли причину «дела врачей». Что с ней делать?

Власти нашли причину «дела врачей». Что с ней делать?

Милиция задержала с поличным за взятку депутата Брестского облсовета

Милиция задержала с поличным за взятку депутата Брестского облсовета

Места под могилы на «Северном» кладбище втихую продавали по тысяче долларов

Места под могилы на «Северном» кладбище втихую продавали по тысяче долларов

Главу Солигорского района отправили под домашний арест

Главу Солигорского района отправили под домашний арест