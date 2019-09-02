Мясникович высказался о школьных поборах

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Этот процесс должен быть открытым, прозрачным и понятным, сказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в ходе торжественной церемонии открытия новой школы №2 в Минске.


Минобразования определило, какие поборы в школе законны, а какие нет

В частности, как сообщает пресс-служба Совета Республики, Мясникович подчеркнул, что кто-то из родителей объективно не может помочь школе, в этом случае не должно быть принуждений.

«Сегодня мы обсуждали этот вопрос совместно с Министерством образования. Речь шла о возможности разработки некоего регламентирующего документа, где будет заложена матрица, что делается и для чего, чтобы не было домыслов о нецелевом использовании средств», — приводит слова Мясниковича пресс-служба.
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Тэги: Совет Республики школьные поборы Минобразования Персона: Михаил Мясникович

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