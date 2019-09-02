Мясникович высказался о школьных поборах

Этот процесс должен быть открытым, прозрачным и понятным, сказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в ходе торжественной церемонии открытия новой школы №2 в Минске.

В частности, как сообщает пресс-служба Совета Республики, Мясникович подчеркнул, что кто-то из родителей объективно не может помочь школе, в этом случае не должно быть принуждений.

«Сегодня мы обсуждали этот вопрос совместно с Министерством образования. Речь шла о возможности разработки некоего регламентирующего документа, где будет заложена матрица, что делается и для чего, чтобы не было домыслов о нецелевом использовании средств», — приводит слова Мясниковича пресс-служба.