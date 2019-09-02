Минский таксист обокрал уснувшую пассажирку

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Женщина заранее передала таксисту оговоренную сумму денег за оплату поездки и уснула на заднем сидении.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 38-летний водитель выпроводил 41-летнюю пассажирку из авто, позже заметил забытую сумку, но не вернул ее.

Внутри он нашел мобильный телефон, документы и кошелек с деньгами на сумму 230 рублей. Документы и сумку злоумышленник выбросил в реку, присвоенные деньги он потратил, а мобильный телефон намеревался продать, но ему помешали оперативники.
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Тэги: таксист кража Город: Минск

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