Минский таксист обокрал уснувшую пассажирку

Женщина заранее передала таксисту оговоренную сумму денег за оплату поездки и уснула на заднем сидении.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 38-летний водитель выпроводил 41-летнюю пассажирку из авто, позже заметил забытую сумку, но не вернул ее.

Внутри он нашел мобильный телефон, документы и кошелек с деньгами на сумму 230 рублей. Документы и сумку злоумышленник выбросил в реку, присвоенные деньги он потратил, а мобильный телефон намеревался продать, но ему помешали оперативники.