В Москве задержали оппозиционного журналиста Илью Азара

Полицейские задержали спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара у него дома.

«Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — написал он. Полицейские сказали, что задержали Азара за нарушение порядка организации либо проведения митинга, передают «Ведомости» .

Также полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Его доставили в ОВД по Мещанскому району. Причину задержания не сообщили.

Азар и Ляскин принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции.