В Москве задержали оппозиционного журналиста Илью Азара

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Полицейские задержали спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара у него дома.


В Москве задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара

«Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — написал он. Полицейские сказали, что задержали Азара за нарушение порядка организации либо проведения митинга, передают «Ведомости».

Также полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина. Его доставили в ОВД по Мещанскому району. Причину задержания не сообщили.

Азар и Ляскин принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции.
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Тэги: российская оппозиция Новая газета Мосгордума Персона: Николай Ляскин Илья Азар Город: Москва

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