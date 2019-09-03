Посещение хоккея Александром Лукашенко могло сыграть против минского «Динамо»

Присутствие Александра Лукашенко на первом матче «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги могло оказать дополнительное давление на молодых игроков, заявил главный тренер минского клуба Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции по окончании встречи.

2 сентября динамовцы проиграли на своей площадке нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:4. Таким образом, «Динамо» пятый сезон подряд начало с поражения.

Фото пресс-службы президента

«Мы хотели показать хороший матч для него (Лукашенко. — БелаПАН.), для всех болельщиков, для всей страны. Возможно, где-то для молодых ребят это было дополнительным давлением, но я думаю, что на том уровне, на которым мы играем, у нас должны быть профессионалы, которых даже такое давление не должно сбивать с правильного настроя на игру», — сказал Вудкрофт.

По его словам, особую озабоченность вызывает сейчас создание и реализация голевых моментов. «Мы будем над этим работать, чтобы в будущем создавать столько моментов, сколько мы захотим», — заявил канадец. Он также отметил, что в нынешнем сезоне необходимо уделять пристальное внимание дисциплине.

Вудкрофт считает, что в этом матче, который практически собрал аншлаг, его команда заслужила того, чтобы зритель пришел и на следующую игру. «Мы не идеальны, но с каждой игрой должны становиться лучше. У нас много молодых игроков, которых мы будем развивать, чтобы к концу сезона они были на уровне любой команды КХЛ», — сказал тренер.

После провального предыдущего сезона «Динамо» Александр Лукашенко пригрозил команде тюрьмой, если и следующий сезон окажется таким же.