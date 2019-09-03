Вакульчик коротко рассказал о «деле Втюрина»

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Вместе с Андреем Втюриным, занимавшим должность заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси, было задержано около десяти человек, сообщил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик 3 сентября в Минске перед началом международной конференции по борьбе с терроризмом.

«Скоро суд. Я думаю, осенью, где-то октябрь-ноябрь. Но сразу, чтобы вы не подумали, он не один там. Там где-то порядка десяти человек. Эта вся эпопея дел завершилась с его задержанием. Точнее, после него еще задерживали», — сказал глава КГБ.


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Информация о задержании Втюрина по подозрению в получении взятки появилась в СМИ и телеграм-каналах 29 апреля, однако в Комитете госбезопасности на тот момент ее комментировать отказались. В приемной Совбеза от комментариев также отказались.

1 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ президента от 24 апреля, согласно которому полковник Андрей Втюрин освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

4 мая Комитет госбезопасности сообщил, что Втюрин был задержан с поличным при получении взятки от представителя российской коммерческой структуры.


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«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148.600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — говорилось в сообщении.

Как отметил КГБ, оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.
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Тэги: КГБ дело Втюрина Персона: Валерий Вакульчик Андрей Втюрин

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