Вакульчик коротко рассказал о «деле Втюрина»

Вместе с Андреем Втюриным, занимавшим должность заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси, было задержано около десяти человек, сообщил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик 3 сентября в Минске перед началом международной конференции по борьбе с терроризмом.
«Скоро суд. Я думаю, осенью, где-то октябрь-ноябрь. Но сразу, чтобы вы не подумали, он не один там. Там где-то порядка десяти человек. Эта вся эпопея дел завершилась с его задержанием. Точнее, после него еще задерживали», — сказал глава КГБ.
1 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ президента от 24 апреля, согласно которому полковник Андрей Втюрин освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».
«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148.600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — говорилось в сообщении.
Как отметил КГБ, оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.