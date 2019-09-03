В дрейфе на Запад или в другую сторону Беларусь упрекают уже десять лет, — Макей

Визит помощника президента США по безопасности Джона Болтона в Минск «носил ознакомительный характер», заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 3 сентября в столице перед началом международной конференции по борьбе с терроризмом.

Макей отметил, что Беларусь уже десять лет упрекают «в дрейфе на Запад или в другую сторону».

«Никто никого ни к чему не призывал, ничего ни от кого не требовал. Это была ознакомительная встреча, — подчеркнул министр. — Было важно для обеих сторон услышать мнение другой стороны на ситуацию в регионе, перспективы ее развития и обсудить, что все стороны должны сделать, чтобы избежать дальнейшего нагнетания конфронтации».

Руководитель внешнеполитического ведомства также отметил, что в концепции информационной безопасности, которая принята в нашей стране, «говорится о двух важных вещах — суверенитете и нейтралитете».

«Мы четко будем стоять на страже нашей информационной безопасности, насколько это, конечно, возможно — сегодня ситуация развивается достаточно стремительно, — сказал Макей. — Одновременно мы заявляем о том, что не собираемся вмешиваться в дела других государств — будь то выборы, будь то иные политические кампании. Для нас это очень принципиальные вещи».

Визит в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона состоялся 29 августа. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, вместо запланированных 45 минут Александр Лукашенко и Джон Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса.