В Витебске пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ГАИ

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До пяти лет лишения свободы грозит 29-летнему водителю, который неудачно дал взятку инспектору Госавтоинспекции.

По информации милиции, накануне ночью мужчина, управляя своим «Опелем Омегой» был остановлен на проспекте Черняховского.

В ходе проверки документов подозрения сотрудников подтвердились: водитель очевидно был нетрезв.

Чтобы избежать неприятностей, он попытался откупиться, предложив инспектору 200 долларов. Как отмечается, сотрудник ГАИ предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки.

Увидев, что, несмотря на предупреждение, деньги были оставлены в отсеке для вещей служебного автомобиля, инспектор закрыл машину и вызвал на место следственно-оперативную группу.

В отношении водителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 431 УК (Дача взятки).
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Тэги: ГАИ взятка сотруднику ГАИ пьянство за рулем Город: Витебск

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