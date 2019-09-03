Лукашенко: отказ от ДРСМД может привести к новой войне

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Последствия отказа соблюдать требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к новой войне, заявил Александр Лукашенко 3 сентября в Минске на международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

«Печальным примером» процесса разрушения доверия между странами глава государства назвал прекращение действия ДРСМД.

«Вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет мы начнем бороться против этого страшного зла, тратить деньги, проводить конференции, — заявил официальный белорусский лидер. — И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, возможно, будут инициаторами проведения таких конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться?»

«Терроризм, против которого мы сегодня боремся, просто померкнет перед этой проблемой буквально через пару лет. Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война хотя бы обошлась без ядерного оружия», — добавил он.


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Лукашенко заявил, что реальная возможность появления ракет средней и меньшей дальности «в нашей тихой, спокойной, сытой Европе» является прямым путем к «росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений». Эта гонка «уже началась и идет очень быстро».

Беларусь «последовательно и настойчиво продвигает идею возобновления широкого международного диалога», сказал Лукашенко: «Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своих стран и народов».

«Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в Европейском регионе», — добавил Лукашенко, сообщает БелаПАН.
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Тэги: ДРСМД международная безопасность Персона: Александр Лукашенко

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