Лукашенко заявил, что Европа отвергла его план по прекращению конфликта на Донбассе

Президент Беларуси предлагал свой план по урегулированию конфликта в Украине, но Европа его отвергла. Об этом Александр Лукашенко заявил 3 сентября в Минске, выступая на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом.

«Когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников, фамилии не буду называть, позвонил мне и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения у Беларуси», — сказал глава государства.

По его словам, он не хотел вмешиваться в это, «зная, что там происходит и что является причиной конфликта». «Но по его настоянию послал министра иностранных дел с планом действий и личными гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены, и добавил: “Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился, прекратился”, — рассказал Лукашенко. — И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым, еще чего-то, нормандские форматы, в том числе и в Беларуси».

Лукашенко отметил, что «с удовольствием принимал» все эти встречи, потому что «знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации».

«Ведь там старики и дети гибли и вроде бы гибнут сегодня. Но почему не прекратили этот конфликт до сих пор, почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо», — сказал Лукашенко, сообщает БелаПАН.