Лукашенко пообещал следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе

Об этом президент Беларуси заявил на встрече в Минске с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, глава белорусского государства поблагодарил руководителя ОБСЕ за поддержку идеи проведения в Минске международной конференции высокого уровня на тему противодействия терроризму. «Мы это очень ценим, благодарны за то, что международные организации доверяют Беларуси проведение подобных форумов. Естественно, вы должны это понимать, и мы это хорошо понимаем. Нас это ко многому обязывает. Мы стараемся соответствовать тому уровню, степени доверия, которые получаем от вас, от международных организаций в плане региональной безопасности», — подчеркнул Лукашенко.

Он заверил, что Беларусь продолжит следовать в этом направлении. «Вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на которого можете опереться для укрепления мира и безопасности», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ. «У нас сложилась уже добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе, — сказал он. — Очень благодарен вам, ОБСЕ за оценку нашей роли в плане безопасности на Европейском континенте».

В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил Лукашенко за возможность посетить Минск и отметил, что это уже четвертый визит за последние 13-14 месяцев. «Хочу выразить глубокую благодарность за активное участие в деле содействия миру и безопасности, ваше активное сотрудничество с ОБСЕ, проведение ряда встреч, в том числе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, содействие инициативам, которые нацелены на укрепление мира и безопасности», — добавил он.

Отдельно генсек ОБСЕ, сообщает пресс-служба, упомянул участие Беларуси в достижении минских договоренностей («Минск-1») и согласовании комплекса мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»). «Было очень отрадно услышать то, что вы говорили про "Минск-2". Считаю, что нам надо продолжать дискуссию по этому вопросу», — сказал он.