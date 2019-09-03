В Беларуси будет создан Единый реестр лицензий в электронном виде

Электронный реестр лицензий объединит и систематизирует все сведения о выданных (в том числе прекративших действие) лицензиях в рамках единого ресурса, сообщает Министерство экономики в комментарии к указу № 326 «О совершенствовании лицензирования».

Тем самым обеспечивается доступность информации для субъектов хозяйствования и контролирующих (надзорных) органов. Документ был подписан главой государства 2 сентября.

Минэкономики поясняет, что с 1 июля 2020 года подтвердить наличие лицензии можно с помощью Единого реестра лицензий, при этом нет необходимости выдачи документов в бумажном виде, а также изготовления дубликатов и копий.

Ведомство информирует о том, что в документе закреплены постулаты: о лицензировании видов деятельности только в целях исключения причинения вреда государственным или общественным интересам; об установлении лицензионных требований и условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности; о недопустимости приостановления и прекращения действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки.

Указом отменяется лицензирование ряда видов экономической деятельности, в их числе контроль радиоактивного загрязнения, охрана организациями своих работников и имущества, торговля средствами противопожарной защиты, диагностики, профилактики заболеваний и лечения животных, и других.

В комментарии говорится об изменении порядка приостановления и прекращения действия лицензий в связи с нарушением лицензионных требований и условий. Предусматривается право лицензирующего органа при допущении лицензиатом нарушений выносить предписание об их устранении (для грубых нарушений — принимать решение о приостановлении деятельности субъекта хозяйствования до устранения этих нарушений). Решение о прекращении действия лицензии может быть принято на основании повторного нарушения либо отсутствие устранения выявленного нарушения.

Минэкономики сообщает о смягчении лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности. Помимо этого, исключаются требования о лицензировании нерегулярных автомобильных перевозок, оказания психологической помощи, бытовых услуг (в том числе спа-услуг, изготовления и ремонта ювелирных изделий).

В ведомстве отметили, что в ближайшее время новая идеология отразится в законе о лицензировании. В частности, планируется исключить чрезмерные и экономически необоснованные требования и условия, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам; пересмотреть перечень грубых нарушений законодательства о лицензировании; максимально использовать информационные технологии в процессе взаимодействия лицензирующих органов с соискателями лицензий и лицензиатами.