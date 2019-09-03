Завод им. Кирова в Минске купила компания, которая появилась накануне аукциона

Договор купли-продажи производственных помещений подписан с неизвестным ООО «Плазма Строй».

Завод был выставлен на торги, и лишь с четвертой попытки аукцион прошел успешно. Купить производственные помещения единственному заявителю удалось за 8,2 миллиона: сделка состоялась и покупатель внес всю сумму, передает realt.by .

Несколько корпусов, расположенных по соседству, были проданы компании «Белнефтегаз» около семи лет назад. Последний корпус был выставлен на торги в 2016 году и продан в конце июля 2019-го. Здание продавалось номинально — инвесторам более интересна земля, а не производственный корпус. По ПДП на этой территории планируется жилая застройка.

Таинственным покупателем стало ООО «Плазма Строй». Компания появилась лишь 4 июня 2019 года. Никаких контактов, кроме почтового адреса, нет. Как, впрочем, и сайта или более подробной информации.