Туристка заплатила за шаурму 2800 долларов в Иерусалиме

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Женщина не заметила, как с ее карты списали большую сумму после перекуса в уличном кафе.

В Старом городе Иерусалима туристка лишилась 2800 долларов в результате покупки шаурмы, сообщила газета Times of Israel.


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Спустя некоторое время после дорогой трапезы женщина заметила пропажу крупной суммы и потребовала вернуть деньги. По ее словам, после того, как об инциденте рассказали в израильских СМИ, средства вернулись на ее счет.

Владельцы уличного кафе настаивали, что произошла ошибка, однако бывший работник точки рассказал местным СМИ, что существует схема по обману туристов. По его словам, меню в уличном кафе нет и продавцы говорят, что тарелка шаурмы стоит 80 шекелей, а взимают плату в евро или долларах.

Иногда клиент замечает ошибку в счете, а иногда просто платит своей банковской карточкой.
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Тэги: шаурма обман туристы Израиль Город: Иерусалим

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