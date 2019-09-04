Лукашенко: главные вопросы по безопасности решаются в союзе Беларуси и России

4 сентября Александр Лукашенко обсудил вопросы безопасности и итоги последних международных встреч с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, сообщает пресс-служба президента.

По словам белорусского лидера, Минск попал в верхние строчки новостей в связи с проходящей международной конференцией по вопросам борьбы с терроризмом, организованной ООН.

Он сообщил, что накануне встречи с Засем обсуждал белорусские инициативы в этом направлении с главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Тема, по словам президента, актуальна не только в Беларуси, но и на международной арене.

Александр Лукашенко попросил оценить ситуацию безопасности белорусов, а также работу правоохранительных органов, «особенно КГБ, Министерства обороны, ну и милиции, которые обеспечивают эту безопасность в стране». Он также отметил, что владеет ситуацией в отношении внешних угроз и не видит ничего особого в данный момент.

Глава государства попросил Станислава Зася осмыслить и высказать личную позицию относительно ряда международных встреч, в том числе по недавнему визиту в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве. Он заметил, что, возможно, это мнение станет позицией Беларуси.

На встрече была затронута также тема совместной работы с Россией по проблемам безопасности.

Белорусский лидер обратился к Засю: «Главные вопросы, которые мы решаем по безопасности, конечно, в союзе Беларуси и России. Вы в последнее время имели немало контактов не только с руководителями соответствующих структур ЕАЭС, СНГ, но и общались с Патрушевым (секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. — ред.). Я знаю, что в ближайшее время он приедет в Беларусь, мы можем продолжить этот диалог. Но на каком уровне у нас и с Россией этот диалог?».

Госсекретарь в ответе президенту Беларуси подчеркнул, что основные установки и требования, озвученные на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов, уже доведены до исполнителей по всей вертикали власти, как устно, так и письменно. Он добавил, что на данный момент реализуются необходимые изменения в деятельности всех правоохранительных органов.