Сколько иностранцев учатся в Беларуси

С нового учебного года в Беларуси обучаются более 23 тысяч иностранцев, приехавших к нам из 108 стран.

Как отметила консультант управления международного сотрудничества Министерства образования Ольга Хаткевич, иностранцев привлекает качество образования и цена. Большинство иностранных студентов получают у нас высшее образование первой и второй ступени, обучаются при республиканских научно-практических центрах, в учреждениях последипломного образования.

Кроме того, получают иностранцы у нас и среднее специальное образование — в этом учебном году в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования приняты 1030 иностранных граждан.

«Они учатся в медицинских колледжах, строительных, по специальностям, связанным с автомобилестроением, приборостроением, с IT-технологиями, — подчеркнула представительница министерства. — Здесь идет уклон на практико-ориентированные специальности. Наше профессионально-техническое образование востребовано больше у стран русскоговорящих».

На первом месте по численности в белорусских вузах — граждане Туркменистана, на втором — Китая, на третьем — России, на четвертом — Ирана.

Граждане Китая в основном учатся по культурным специальностям, рассказала Хаткевич. Граждане Индии, Иордании, Ливана, Шри-Ланки традиционно поступают в медицинские учреждения образования.

«Все остальные страны выбирают совершенно разные направления. Сейчас большой спрос на IT-специальности. БГУИР, например, активно увеличивает количество иностранных студентов. К ним едут из разных стран», — сказала она.

Декан факультета доуниверситетского образования Белорусского государственного университета (БГУ) Вячеслав Молофеев отметил, что вуз ежегодно принимает на первую ступень получения высшего образования от 130 до 150 россиян. Около 40% из них поступают в университет на условиях, предоставленных белорусским гражданам, т.е. по итогам сдачи централизованного тестирования.

«В основном россияне выбирают научные направления образования», — сказал он.

Большинство иностранцев выбирают столичные вузы — БГУ, Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ), Белорусский национальный технический университет (БНТУ), Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ). В последние годы растет интерес к региональных университетам Беларуси, отметила Хаткевич. Лидеры среди них — это Витебский государственный университет, Гродненский государственный университет, Гомельский государственный университет. Их догоняет Полоцкий государственный университет.

«Количество желающих учиться в белорусских университетах иностранцев растет еще и за счет того, что 27 наших вузов готовы обучать иностранцев на английском языке по 181 специальности первой ступени высшего образования», — сказала Хаткевич.