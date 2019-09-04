Экспорт картофеля из Беларуси в Россию снизился почти в два раза

В первом полугодии 2019 года экспорт картофеля из Беларуси в Россию составил 77,6 тыс. тонн. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют официальные статистические данные.

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В целом, Беларусь в первом полугодии экспортировала 136,8 тыс. тонн картофеля на сумму 23 млн долларов. В физическом выражении экспорт снизился на 12,2%, в стоимостном — на 31,5%, сообщает БелаПАН .

Уменьшение экспорта картофеля связано с сокращением его поставок на российский рынок. Если в январе—июне 2018 года Беларусь экспортировала в Россию 152,8 тыс. тонн картофеля, то за аналогичный период 2019 года — 77,6 тыс. тонн. В физическом выражении экспорт сократился на 49,2%, в стоимостном — на 58,4%.

Вместе с тем в первом полугодии вырос импорт картофеля из России в Беларусь. С января по июнь Беларусь ввезла 3,3 тыс. тонн российского картофеля, что на 91,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Александр Лукашенко во время визита в Смолевичский район Минской области 31 августа поддержал идею об увеличении экспорта картофеля, однако отметил, что в приоритете —потребности внутреннего рынка. Он уверен, что зарубежные потребители оценят качество белорусского картофеля. «Новые сорта, выращенные из пробирки, в лаборатории исследовали и в России, и у нас — они прекрасные», — отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси добавил, что отечественный картофель может быть интересен и Украине. Он выразил желание помочь соседней стране, пережившей засуху.

Глава государства также поставил задачу увеличить рентабельность продаж картофеля. Он подчеркнул, что необходимо научиться продавать его с максимальной добавленной стоимостью. А также находить иные рынки сбыта, помимо России.