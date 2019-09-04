Кабмин Украины дал согласие на увольнение Виталия Кличко

Правительство Украины согласилось с представлением президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко.

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Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, Кабмин обратился в Офис президента с «представлением об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает» (глава КГГА назначается и увольняется президентом).

Ранее Зеленский попросил правительство внести ему данное представление.

Нынешний мэр украинской столицы назвал попытку уволить его антиконституционной и пообещал, в случае отстранения его с должности, обратиться в суд.