Кабмин Украины дал согласие на увольнение Виталия Кличко

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Правительство Украины согласилось с представлением президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко.

Фото УНИАН

Фотофакт. Виталий Кличко протестировал белорусские трактора

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, Кабмин обратился в Офис президента с «представлением об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает» (глава КГГА назначается и увольняется президентом).

Ранее Зеленский попросил правительство внести ему данное представление.

Нынешний мэр украинской столицы назвал попытку уволить его антиконституционной и пообещал, в случае отстранения его с должности, обратиться в суд.
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Тэги: Украина Персона: Алексей Гончарук Владимир Зеленский Виталий Кличко Город: Киев

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