Военные Беларуси и РФ обсуждают в Минске сотрудничество региональной группировки войск

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Представители управления связи Генштаба Вооруженных сил Беларуси и главного управления связи ВС России обсуждают вопросы развития и совершенствования объединенной системы связи региональной группировки войск (сил) на рабочей встрече 4-5 сентября в Минске, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото с сайта Минобороны Беларуси носит иллюстрационный характер


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Белорусскую делегацию на встрече возглавляет начальник связи Вооруженных сил — начальник управления связи Генштаба ВС генерал-майор Олег Мищенко.

Стороны обсуждают нынешнее состояние и перспективы развития систем связи вооруженных сил двух стран, а также вопросы развития и совершенствования системы связи региональной группировки войск, которые уже сейчас требуют решения.

Также участники встречи намерены обсудить двухстороннее сотрудничество в области военной связи на 2020 год.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Олег Мищенко Город: Минск

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