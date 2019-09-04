Глава Совбеза Зась: правоохранителям нельзя работать «по понятиям»

По итогам резонансного совещания у президента о недостатках в работе правоохранительных органов их деятельность подвергается корректировке. Об этом сообщил журналистам 4 сентября по итогам встречи с Александром Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

«Каждый сотрудник силового ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила работы и законы, нельзя. Работать «по понятиям», так как тебе удобно и хочется — нельзя. Есть определенные рамки, правила. Все должны их соблюдать, прежде всего люди, которые носят погоны», — сказал глава Совбеза. Фрагмент его комментария показал в новостном выпуске телеканал СТВ .

«Корректировки уже есть, и уже некоторым фактам дана хорошая оценка — правовая либо служебная. Тем проколам в работе или же нарушениям, которые допустили сотрудники. И такая работа будет продолжена», — заверил Зась.