В Германии выросло количество вооружившихся немцев

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На 30 тысяч человек выросло в этом году количество граждан Германии, которые обзавелись оружием (на данный момент имеющих «огнестрелы» почти 640 тысяч).

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В ходе исследования выяснилось, что, к примеру, в 2014-м лицензию на ношение оружия нелетального действия в ФРГ имели только 260 тысяч.

Лицензия позволяет носить с собой нелетальное оружие или перцовый баллончик. Чтобы получить специальное разрешение, необходимо быть совершеннолетним, находиться в хорошей физической форме и быть надежным.

Больше всего официального оружия зафиксировано в Шлезвиг-Гольштейне (9,6 лицензий на 1.000 жителей) и в Заарланде (9,2), пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия оружие

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