В Германии выросло количество вооружившихся немцев

На 30 тысяч человек выросло в этом году количество граждан Германии, которые обзавелись оружием (на данный момент имеющих «огнестрелы» почти 640 тысяч).

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В ходе исследования выяснилось, что, к примеру, в 2014-м лицензию на ношение оружия нелетального действия в ФРГ имели только 260 тысяч.

Лицензия позволяет носить с собой нелетальное оружие или перцовый баллончик. Чтобы получить специальное разрешение, необходимо быть совершеннолетним, находиться в хорошей физической форме и быть надежным.