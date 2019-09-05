Украину и Россию признали самыми опасными в Европе для туристов

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Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, в котором оценивается безопасность стран для путешествий.

В ТОП-10 рейтинга вошли Финляндия, Исландия, Оман, Швейцария, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Литва заняла 37 место, Латвия — 42, Польша — 56, Россия — 98, Украина — 107. Беларуси в рейтинге нет.

Самыми опасными странами мира стали Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас, Европы — Турция, Украина и Россия.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.
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Тэги: туризм безопасность Всемирный экономический форум

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