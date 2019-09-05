Пассажир рейса Манчестер — Аликанте заменил пилота

Пассажир самолета британской авиакомпании EasyJet Майкл Брэдли заменил пилота, который не вышел на работу.

Источник: manchestereveningnews.co.uk

Мужчина находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, сообщает Manchester Evening News .

Пассажиров оповестили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок уже после того, как они прошли регистрацию. Чтобы не ждать в аэропорту несколько часов до подачи резервного борта, Брэдли, который летел с женой и ребенком, предложил авиакомпании свои услуги.

Он позвонил на горячую линию EasyJet и сообщил, что работает пилотом и готов сесть за штурвал самолета. Администрация авиакомпании перезвонила ему менее чем через минуту и согласилась на его предложение.

В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен к полету после тщательной проверки. У него, как уточнили в компании, были при себе паспорт и лицензия пилота. Представитель авиаперевозчика отметил, что Брэдли, в частности, разрешили лететь, так как до этого у него было четыре выходных.