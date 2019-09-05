Дерипаска впервые после санкций выступил на форуме

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска впервые после введения санкций против него и его компаний выступил на международном экономическом форуме во Владивостоке.


Олег Дерипаска отсудил миллион российских рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли

Российской экономике, по его словам, вредят две вещи: работа Центробанка и российская судебная система, сообщают «Ведомости».

По мнению бизнесмена, в России нет независимой банковской системы — «есть ЦБ и его филиалы». И Центробанк за годы работы в качестве мегарегулятора «не оправдал себя» и не смог усилить экономический рост в стране. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас 6,5% при завышеной ставке», — пояснил он. Для решения ситуации бизнесмен предложил «разделить банки».

Дерипаска также усомнился в профессионализме судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то, что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», — посетовал он. Бизнесмен призвал вернуться к реформе судебной системы.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 года: они были включены в список Specially Designated Nationals. Поводом стала ситуация на Украине, в Сирии, а также из-за кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию». В январе этого года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски. Сам бизнесмен по-прежнему находится под санкциями.
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Тэги: антироссийские санкции США-Россия Персона: Олег Дерипаска Город: Владивосток

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