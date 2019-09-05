В Киеве освободили фигуранта дела МН17 вопреки призыву ЕС

/ Мир
Просмотров: 232

Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство наемника сепаратистов Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о включении в списки обмена заключенными и собирается ли Цемах куда-то выезжать, адвокат Роман Гонтарев сказал: «Об обмене мне никто ничего не говорил. Не знаю, собирается ли куда-то ехать, у него же есть обязательства, он должен появляться на судах. Любые другие комментарии клиент мне запретил давать», передает hromadske.ua.


Выкраденного в ДНР сепаратиста Владимира Цемаха доставили в Киев

Ранее по ряду неофициальных источников появилась информация о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной не осуществляется из-за требования Москвы отдать им Цемаха. В частности об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Основатель группы волонтеров-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс также выразил опасения, что Украина может выдать России «ключевого свидетеля» по делу о MH17.

Правоохранители Нидерландов заявили о желании допросить Цемаха, а Евродепутаты призвали Зеленского не отдавать его России.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: трибунал по МН17 МН17 война на Донбассе ДНР Персона: Роман Гонтарев Владимир Цемах Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Войска ДНР приведены в боевую готовность?

Войска ДНР приведены в боевую готовность?

В армии ДНР воюет бывший минский милиционер-убийца

В армии ДНР воюет бывший минский милиционер-убийца