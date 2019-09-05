В Киеве освободили фигуранта дела МН17 вопреки призыву ЕС

Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство наемника сепаратистов Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о включении в списки обмена заключенными и собирается ли Цемах куда-то выезжать, адвокат Роман Гонтарев сказал: «Об обмене мне никто ничего не говорил. Не знаю, собирается ли куда-то ехать, у него же есть обязательства, он должен появляться на судах. Любые другие комментарии клиент мне запретил давать», передает hromadske.ua .

Ранее по ряду неофициальных источников появилась информация о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной не осуществляется из-за требования Москвы отдать им Цемаха. В частности об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Основатель группы волонтеров-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс также выразил опасения, что Украина может выдать России «ключевого свидетеля» по делу о MH17.

Правоохранители Нидерландов заявили о желании допросить Цемаха, а Евродепутаты призвали Зеленского не отдавать его России.