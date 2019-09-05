«Беларуськалий» инвестирует в Петриковский ГОК 1,5 млрд долларов

Самый дорогой инвестиционный проект «Беларуськалия» — Петриковский горно-обогатительный комбинат (ГОК) — выпустит первую партию калийных удобрений к концу 2019 года, сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый.

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Гендиректор отметил, что Петриковский ГОК планирует выйти на 1,5 млн калийных удобрений в год. При этом сохранится возможность наращивания ежегодных объемов производства до 3 млн тонн, сообщает БелаПАН .

По словам Ивана Головатого, в 2020 году планируется выпустить около 300 тыс. тонн удобрений, в 2021-м — 800 тыс. тонн, и с 2023 года комбинат выйдет на производство 1,5 млн калийных удобрений. Он также добавил, что предприятие будет продолжать наращивать производственные мощности, а ежегодный выпуск хлоркалия будет зависеть от конъюнктуры рынка.

При этом он заметил, что в оставшийся период 2019 года «Беларуськалий» может сократить производство калийных удобрений в связи с планируемыми ремонтами и модернизацией.