Роуминг в Беларуси для абонентов стран Восточного партнерства может стать более комфортным

Беларусь готова дать комфортные тарифы в роуминге в рамках Восточного партнерства. Об этом журналистам заявил министр связи и информатизации Константин Шульган 5 сентября перед презентацией программы Евросоюза «EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в Восточном партнерстве».

В рамках данной инициативы Европейский союз в числе прочего поддерживает в регионе Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) деятельность по снижению тарифов на роуминг.

«Беларусь, как и другие страны Восточного партнерства, готова и делает все для того, чтобы дать комфортные тарифы абонентам стран, которые входят в партнерство, и понимание ценообразования услуг роуминга как внутри страны, так и за рубежом. Чтобы это не было нечто пугающее и дорогое, что заставляет искать для общения бесплатный Wi-Fi», — сказал Шульган.

Глава Минсвязи отметил, что в Беларуси уже на завершающей стадии находится решение аналогичного вопроса с Российской Федерацией.

«Подходы к решению этой проблемы идентичны для любой страны. Системы связи строятся по одинаковому принципу, а особенности каждой из стран будут учитываться в дорожной карте по решению этого вопроса», — подчеркнул Шульган.

Программа «EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в странах Восточного партнерства» будет действовать с 2019 по 2021 год, охватывая все шесть стран Восточного партнерства. Ее общий бюджет составляет 11 млн евро.

В рамках этой программы ЕС поддерживает страны Восточного партнерства в снижении тарифов на роуминг, развитии высокоскоростной широкополосной связи для стимулирования экономики и расширения электронных услуг, гармонизации цифровых структур в обществе, в областях от логистики до здравоохранения, создания кибербезопасности и развития цифровых навыков.