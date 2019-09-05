Матери осужденных по статье 328 вновь атакуют власть

Десять активисток инициативы «Пикет-328», объединяющей матерей молодых осужденных по статье 328 УК, провели третий за последние несколько месяцев легальный пикет в столичном Киевском сквере с требованием справедливых приговоров для своих детей.

Группа позиционирует себя отдельно от похожих инициатив «Матери 328», «Наше право» и «Дети-328», которые также добиваются изменения ситуации с приговорами по антинаркотической статье УК в отношении своих родственников.

Активистки «Пикета-328» добиваются от органов следствия и суда справедливой квалификации проступков. Они не отрицают, что их дети виновны, но не согласны с тем, что в их действиях были обстоятельства, позволяющие судам приговорить их по более суровым частям ст. 328.

Активистки инициативы сообщили БелаПАН, что 4 сентября они направили в Верховный суд обращение с требованием отреагировать на протесты, которые Генеральная прокуратура начала выносить в отношении приговоров по некоторым делам, пересмотра которых они добивались.

Изначально матери просили ознакомиться с делами их детей юристов парламента.

«Чтобы разобраться, насколько приговоры нашим детям законны и справедливы, нам предложили принести их вместе с кассационными и надзорными жалобами в Палату представителей, — рассказала одна из участниц «Пикета-328» минчанка Лариса, пожелавшая не называть свою фамилию. — Мы хотели, чтобы с ними ознакомились юристы, с этой просьбой мы обращались в комиссию по национальной безопасности к ее председателю Валентину Михневичу».

Дела приняли, но, как сказала Лариса, вопреки заявлениям парламентариев, с ними так никто и не ознакомился. После этого активистки инициативы подготовили перечень из 61 спорного приговора и направили его главе Администрации президента Наталье Кочановой с просьбой ходатайствовать перед Генпрокуратурой о пересмотре приговоров.

После длительной переписки с Генпрокуратурой, суть которой матери осужденных оперативно доводили до ведома президентской администрации, ведомство генпрокурора Александра Конюка начало постепенно истребовать дела из районных и городских судов. На некоторые из них были вынесены протесты с рекомендациями Верховному суду, в частности о переквалификации состава преступления или смягчении приговора.

«Но возникла проблема — Верховный суд протесты не удовлетворяет, — сказала БелаПАН активистка инициативы Вера из Минска, которая также пожелала не раскрывать свою фамилию. — Законодательство у нас одно. Генпрокуратура по этому законодательству находит существенные нарушения, раз подаются протесты, а Верховный суд на это закрывает глаза».

В связи с этим участницы «Пикета-328» обратились к председателю Верховного суда Валентину Сукало с вопросом, почему вынесенные Генпрокуратурой протесты в основном остаются без удовлетворения. В своем обращении они отметили, что тем самым Верховный суд ставит под сомнение профессионализм сотрудников органов прокуратуры и нарушает закрепленный в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе принцип презумпции невиновности.

Они также попросили Сукало ответить, когда состоится очередной пленум Верховного суда «по изменениям в рекомендациях по правоприменительной практике в части соблюдения Конституции и справедливого исполнения ст. 328 УК» и когда будут пересмотрены дела по ч. 3 и 4 этой статьи с учетом «четких доказательств умысла сбыта» и точного определения понятий «группа лиц» и «организованная преступная группировка», наличие которых в обвинении существенно увеличивает наказание за преступление.