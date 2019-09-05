Беларусь хочет «снять» с Монголии много денег

В Беларуси ожидают ратификацию монгольской стороной соглашения о предоставлении экспортного кредита под поставки в Монголию белорусской техники

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился 5 сентября с заместителем министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, которая прибыла в Беларусь для участия в международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-монгольских отношений, итоги прошедшего четвертого раунда белорусско-монгольских политических консультаций на уровне заместителей руководителей дипломатических ведомств двух стран.

«Отметив высокую динамику развития торгово-экономического сотрудничества, В.Макей выразил надежду на ускорение процесса ратификации монгольской стороной межправительственного генерального соглашения о предоставлении экспортного кредита, которое позволит обеспечить поставки в Монголию белорусской техники», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили, что «значительным импульсом для активизации двустороннего политического диалога на высшем и высоком уровнях, дальнейшей активизации экономического взаимодействия между двумя странами станет реализация намерения монгольской стороны повысить уровень дипломатического представительства Монголии в Беларуси».

В этот же день в Минске также состоялся очередной, четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Монголии. Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, монгольскую — Батмунхийн Батцэцэг.

В ходе консультаций была подчеркнута важность и обсуждены практические аспекты подготовки и осуществления взаимных визитов на высшем и высоком уровне, а также обращено внимание на целесообразность проработки совместных кооперационных проектов в транспортно-логистической и сельскохозяйственной отрасли в двустороннем и многостороннем форматах.

Дапкюнас и Батцэцэг предметно обсудили геополитическую ситуацию в регионе Центральной и Восточной Европы, Северо- и Юго-Восточной Азии, отметили необходимость установления долгосрочных политических и деловых контактов для эффективного использования имеющегося промышленного и транзитного потенциала двух стран в выходе на рынки сопредельных государств.