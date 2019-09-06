«Мы не такие идеальные». Караев отменил проверку милиционеров на полиграфе

Министр внутренних дел Юрий Караев своим распоряжением отменил тотальную проверку милиционеров на полиграфе из-за несовершенства процедуры. Об этом глава МВД рассказал 5 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Я послушал и своих заместителей, служивый люд, скажем так, рангом поменьше, и самых простых сотрудников, а больше всего сотрудников ГАИ — и они мне свое видение рассказывали, в том числе, что не совсем совершенна эта система, когда только такое полиграфическое исследование преграждает человеку дорогу для продолжения службы», — сказал Караев.

«То есть я отменил именно поголовное, тотальное прохождение проверки на полиграфе. Потому что человек может просто волноваться, не выдерживать долго замкнутого пространства, у многих очень развито воображение и они «натягивают» на себя то, чего и не делали, но чему были свидетелями или были в пограничной ситуации», — пояснил глава МВД.

«И мы не такие еще идеальные все — и наш народ, и общество и мы, милиционеры — что у нас служат прямо все безупречные. Нет, все мы с грешками. И тут характеристика начальника и коллектива, мне кажется, поважнее, чем чужой дядя-полиграфист, который уже как бы заранее относится к тебе с таким предубеждением, пытается в чем-то изобличить», — подчеркнул Караев.

Кроме того, продолжил он, сама процедура исследования на полиграфе не совсем точна, на нее дается «большой процент погрешности».

«Я принял такое решение, хотя сознательно понимаю, что чем-то погрешу против собственной безопасности в наших рядах. Где-то, может, и пройдут такие, кого и следовало бы приостановить на службе», — сказал Караев.

При этом он посетовал на большую нехватку сотрудников ГАИ. «Люди отказываются от прохождения полиграфа, или им не дают служить дальше после его прохождения, а шанс, я думаю, один можно давать даже тому сотруднику, который ошибся», — сказал министр.

«Тех сотрудников, которых мы потеряли, я восстанавливать не возьмусь. И буду очень внимательно и осторожно смотреть, как будет ситуация развиваться дальше. Я не то чтобы на всю жизнь отменил. Пока принял такое решение, там посмотрим, как будет ситуация развиваться», — подытожил Юрий Караев.