Россельхознадзор разрешил белорусам поставлять в РФ грибы

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Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию шампиньонов из Беларуси.

Фото pixabay.com

Как сообщает пресс-служба Европейской экономической комиссии, «в результате совместной работы ЕЭК и наших коллег из стран ЕАЭС устранены ограничения, связанные с поставками отдельных категорий продовольственной продукции».

Запрет на поставки был введен 24 июля 2018-го в связи с тем, что 14 июля в пункте карантинного фитосанитарного контроля была выявлена партия свежих шампиньонов, экспортированная белорусским предприятием, маркировка которой содержала информацию о стране происхождения — Польша. При этом груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом Беларуси.
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Тэги: Россельхознадзор шампиньоны

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