Лукашенко хочет принять Олимпиаду совместно с Украиной или Россией

Такое мнение высказал 6 сентября в Бресте Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, передает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

У главы государства спросили о его ожиданиях от легкоатлетического матча Европа — США, который состоится в Минске 9-10 сентября, готовности Беларуси провести другие масштабные спортивные форумы.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — сказал Лукашенко.

Говоря о предстоящем матче, он высказал мнение, что «это в сегменте (легкой атлетики) круче, чем Европейские игры».

Он отметил, что в свое время просил руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ доверить Беларуси проведение этих состязаний. «Я его попросил, потом думаю: не дадут нам при такой политизации... А они отдали нам проведение этого матча. Не каждой стране выпадает такая честь. Любая страна готова принять такой матч — Европа — США. Поэтому мы гордимся тем, что нам разрешили его провести», — сказал официальный лидер.

Глава государства обратил внимание, что благодаря проведению подобных спортивных форумов «Беларусь стремится зарекомендовать себя с положительной стороны в качестве страны-хозяйки, чтобы и в будущем иметь возможность принимать подобные или даже более значимые состязания». «Все увидели, что мы не просто можем их провести — мы можем обслужить людей, принять их. А следом тысячи, сотни тысяч людей приедут в Беларусь. Это туризм, за который мы боремся. Мы закладываем хорошую основу для того, чтобы к нам приезжали, нас любили, нас уважали», — резюмировал Лукашенко.