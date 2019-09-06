Лукашенко отправил соболезнование в связи со смертью экс-президента Зимбабве

Президент Беларуси направил соболезнование главе этой страны Эммерсону Мнангагве в связи со смертью Роберта Мугабе.

«Ушел из жизни человек, который сделал неоценимый вклад в обретение независимости и укрепление зимбабвийского государства, повышение авторитета и влияния вашей страны на Африканском континенте и международной арене. Добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Мугабе руководил Зимбабве почти 40 лет. Первые годы его правления принесли экономическое процветание и всеобщую грамотность, но со временем он скатился к диктатуре. При нем процветала коррупция, нарушались права человека, жестко подавлялись политические оппоненты.