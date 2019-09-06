Назван состав сборной Беларуси на матч против Эстонии

В 19:00 в Таллинне начнется матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором Эстония принимает Беларусь.

Белорусская сборная проводит первый официальный матч под руководством нового главного тренера Михаила Мархела. На игру с эстонцами Мархель выставил такой состав:

Иллюстрация viber-группы Белыя Крылы

вратарь: Александр Гутор («Динамо-Брест»),

защитники: Денис Поляков («Урал», Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан),

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан),

нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Венгрия).

Матч будет обслуживать бригада арбитров из Люксембруга, главный судья — Ален Дюрьо.

Прямую трансляцию матча будет вести телеканала «Беларусь 5».

В отборочной группе С у сборной Беларусь 0 очков после четырех матчей, у Эстонии также нет набранных баллов, но сыграно на матч меньше.