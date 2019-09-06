Зеленский помиловал почти всех осужденных из списка на обмен

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц из обменного списка, однако судьба одного россиянина остается неизвестной.

Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном на странице в Facebook.

«По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал Рыбин.

Адвокат подчеркнул, что по состоянию на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, которого СБУ не доставила в пункт сбора.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал совместное с властями Украины решение по обмену.

Его заявление прозвучало сразу после того, как Апелляционный суд Киева освободил главного свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.

Предварительно, в списки на обмен включили 24 моряков, захваченных в районе Керченского пролива, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.