«Вам капут». Полицейская угрожала московским школьникам за участие в митингах

Инспектор по делам несовершеннолетних пришла во время уроков днем 6 сентября в одну из московских школ.

​Ученик на условиях анонимности рассказал «Медиазоне» , что она угрожала школьникам уголовной ответственностью за посещение митингов и говорила, что они не смогут никуда поступить.

Подросток записал монолог сотрудницы МВД на телефон. «Как вы знаете, у нас сейчас проходят митинги в Москве, и из-за этого несется административная ответственность, а после этого — уголовная. И вот эти разговоры про то, что я просто проходил мимо — меня уже не...[впечатляют]. Я просто ставлю на учет, и будут ходить не только участковые, но и опера», — начинает свой монолог полицейская.

Затем сотрудница говорит, что будет ставить на учет, не разбираясь в происходящем: «Были ли там, не были, ходили, гуляли, в туалет сходили, мне все равно. Я просто ставлю на учет — и все, вам капут».

На второй записи, сделанной в параллельном классе, сотрудница подробнее останавливается на том, чем грозит учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

«После того, как вас ставят на учет, вы можете забыть про свое будущее и ваши планы на будущее, потому что вы никуда не сможете поступить. Это не сигарету покурить или на лавочке в парке <нрзб>, это все очень серьезно. <...> Также на работе ваши родители, я думаю, что им не будет очень сладко. И вообще не очень сладко стоять на учете, об этом узнают потом все. Потому что мы везде рассылаем: ставим в известность, что такой-то ребенок вашего сотрудника стоит на учете у нас за то-то за то-то».

Следом к ученикам обратилась заместитель директора школы.

«Главное, что вы должны понимать, что люди, которые вас вовлекают в это — они просто вами манипулируют. Ваша гражданская позиция им совершенно не важна. Вы для них — просто единицы человек. Вас сосчитали — сто, тысяча человек вышло. Во времена войны это называлось "пушечное мясо". <...> Помните, что одна такая прогулка в кавычках — потому что, ну, к сожалению, конечно дети все говорят, что я там гулял. Она может обернуться тем, что весь маршрут образовательный и все ваши планы будут испорчены. И очень горько. Мы сейчас ученика 11 класса совместно спасали после этой ситуации, потому что он собирается поступать в высшее учебное заведение, связанное с органами. Ему нанимали адвоката, удалось его отбить, снять с него обвинения, потому что ребенок действительно участвовал в таком количестве олимпиад, что это сыграло решающую роль. Но то, что он пережил — не дай Бог никому. Поэтому не надо. Будьте умными, понимайте, что и деньги эти они <нрзб> потом родителям кровавыми слезами отольются в виде штрафов огромных, и ваша жизнь как-то тоже <...>».