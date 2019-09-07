Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В субботу, седьмого сентября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Максимально воздух прогреется:

  • до +18°C (в северо-западных регионах);
  • до +25°C (в юго-восточных регионах).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +12..+14°C;
  • днем около +21°C;
  • вечером +17..+19°C.
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Тэги: погода

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