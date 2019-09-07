Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления
В субботу, седьмого сентября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.
Максимально воздух прогреется:
- до +18°C (в северо-западных регионах);
- до +25°C (в юго-восточных регионах).
В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +12..+14°C;
- днем около +21°C;
- вечером +17..+19°C.