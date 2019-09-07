Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

В субботу, седьмого сентября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

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Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Максимально воздух прогреется:

до +18°C (в северо-западных регионах);

до +25°C (в юго-восточных регионах).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: